Licht im Winter

Studiocanal79 Min.Ab 16
Studiocanal
Mitreißendes Drama des ikonischen Filmemachers Ingmar Bergman: Eine sorgende Ehefrau wendet sich an den Pfarrer ihrer Gemeinde. Sie bittet Pastor Tomas Ericsson darum, sich ihres Mannes anzunehmen. Der depressive Jonas Persson vertraut sich dem Pastor an, doch das Gespräch nimmt einen unerwarteten Verlauf: Plötzlich ist es der Beichtvater, der die Existenz Gottes infrage stellt und sein Gemeindemitglied in dessen Verzweiflung allein lässt - mit fatalen Folgen für beide.

Genre:
Drama
Produktion:
SE, 1961
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Studiocanal
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH