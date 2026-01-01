Liebe geht durch den Magen
Liebe geht durch den Magen
Die talentierte Köchin Winona Applegate steht kurz davor, ihren großen Traum zu verwirklichen: In New York soll sie vor wichtigen Fernsehproduzenten für ihre eigene Kochshow vorsprechen. Doch auf dem Weg dorthin macht ihr eine Autopanne einen Strich durch die Rechnung. Gestrandet in einer kleinen Stadt, findet Winona Unterschlupf in einem familiären Gasthof – und unverhofft auch eine neue Aufgabe. Als in der Küche dringend Hilfe gebraucht wird, springt Winona ein und beeindruckt mit Leidenschaft, Kreativität und Kochkunst. Dabei kommt sie Adam, dem zurückhaltenden Besitzer des Gasthofs, näher. Während köstliche Gerichte entstehen und gemeinsame Abende Vertrauen schaffen, beginnt Winona zu hinterfragen, was Erfolg wirklich bedeutet. Großstadtkarriere oder ein Leben, das Raum für Nähe, Herz und echte Verbundenheit lässt?