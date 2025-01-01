Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Lindenberg! Mach dein Ding

Lindenberg! Mach dein Ding

130 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS130 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Lindenberg! Mach dein Ding

Lindenberg! Mach dein Ding

Hermine Huntgeburth zeichnet in "Lindenberg! Mach dein Ding" die Anfänge eines westfälischen Jungen auf, der zu Deutschlands bekanntestem Rockstar wurde: Aufgewachsen in Gronau, geprägt von einem Vater mit Alkoholproblemen, wusste der junge Udo schon früh, dass er später einmal Musik machen will. Neben erfolgreichen Jobs als Schlagzeuger gab es aber auch einige Rückschläge, bis ein alles entscheidender Bühnenauftritt in Hamburg 1973 sein Durchbruch werden sollte.

Genre:
Drama, Biografie, Musik
Produktion:
DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© DCM Film Distribution GmbH