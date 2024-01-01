Little Women - Die moderne Neuverfilmung des Klassikers / Vier Schwestern
Schwestern und Träume sind einzigartig in ihrer Fähigkeit zu inspirieren, Mut zu machen und die Welt zu ändern.. Seit 150 Jahren haben die Frauen aus Louisa May Alcott’s Roman Vier Schwestern Frauen jeden Alters motiviert zusammen zu träumen und ihre Familie zu ehren. Nun erstmalig die klassische Geschichte im modernen, zeitgenössischen Gewand, die eine neue Generation von Müttern, Schwestern, und Freunden begeistern wird. Von den Mädchen die einst auf dem Dachboden spielten zu Frauen die ein zielgerichtetes Leben führen. Die March -Schwestern Meg (Melanie Stone), Jo (Sarah Davenport), Beth (Allie Jennings) und Amy (Elise Joses) haben sich immer unterstützt. Aber Erwachsen werden bedeutet oftmals leider auch, sich auseinander zu leben. Als aufstrebende Autorin, verlässt Jo ihre Familie Richtung New York, um dort ihren ersten Roman zu veröffentlichen. Doch nachdem ein Manuskript nach dem anderen abgelehnt wird, überzeugt der Herausgeber Jo über etwas anderes, Interessanteres zu schreiben,... über ihre Familie. Wieder zuhause, pflegt Jo nun ihre kranke Schwester Beth, die nur eine Herzenswunsch hat, ein Geschichte und Jo weiß nun, was sie wirklich schreiben möchte. Die kleinen und großen Tragödien, die die Schwestern wieder nach Hause bringen, führt zu einem Zusammenhalt, den sie alle vorher noch nie so gespürt und gebraucht haben. Sie feiern ihre Träume, und ihre Familie mit bedingungsloser Liebe...