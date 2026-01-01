Löwe von Judah – Das Lamm, das die Welt rettete
84 Min.Ab 6
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Löwe von Judah – Das Lamm, das die Welt rettete
Als Judah plötzlich verschwindet machen sich seine Freunde auf die Suche nach ihm. So verschieden die Freunde auch sind, das liebevolle Schwein Horace, der arrogante Hahn Drake, das ängstliche Pferd Monty, die pedantische Ratte Slink und die mütterliche Kuh Esmay, vereint sie der Wille, Judah zu retten. Sie erleben viele spannende Abenteuer und merken schnell, dass Judah für etwas ganz Großes bestimmt ist.