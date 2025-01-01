Love in Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen
89 Min.Ab 0
Love in Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen
Als promovierte Linguistikstudentin ist Julie auf alte Sprachen spezialisiert und kann fast jede Sprache sprechen, die man sich vorstellen kann. Ihr großer Traum ist es, Übersetzerin im Naturkundemuseum zu werden. Doch das Angebot, als Kindermädchen für den Hund des Museumskurators Dan zu arbeiten, lehnt sie ab. Während sie beginnt, dem gut aussehenden Kurator stattdessen Französisch beizubringen, funkt es schon bald zwischen den beiden.