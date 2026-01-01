Love in Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen
89 Min.Ab 0
89 Min.Ab 0
Love in Translation - Die Liebe spricht viele Sprachen
Die begabte Linguistik-Studentin Julie Walters spricht acht Sprachen fließend. Um ihr Studium zu finanzieren, gibt sie privaten Sprachunterricht. Ihr neuer Sprachschüler Dan sieht nicht nur umwerfend aus, sondern arbeitet ausgerechnet im Natural History Museum - dem Traumarbeitsplatz von Julie. Er möchte Französisch lernen, doch so richtig bei der Sache ist er nicht. Und so beschließt Julie ihm die Sprache durch unterhaltsame Aktivitäten näherzubringen. Beim gemeinsamen Kochen, Malen und spazieren gehen durch den Park, kann sich Dan nicht nur für die französische Sprache, sondern auch für Julie begeistern.