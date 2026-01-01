Love, Romance & Chocolate
Love, Romance & Chocolate
Eigentlich sollte es ein romantischer Valentinsurlaub werden, doch als Emma Colvin kurz vor der Abreise von ihrem Freund verlassen wird, steht sie plötzlich allein da. Trotzdem tritt sie die Reise nach Belgien an – ein Schritt ins Ungewisse, der ihr Leben verändern soll. In der märchenhaften Stadt Brügge trifft Emma auf den talentierten Chocolatier Luc Simon, der sich mit Leidenschaft und Kreativität auf einen prestigeträchtigen Wettbewerb vorbereitet: die Wahl zum königlichen Chocolatier anlässlich einer bevorstehenden Hochzeit im belgischen Königshaus. Was als Ablenkung vom Liebeskummer beginnt, wird schnell zu einer süßen Herausforderung. Emma entdeckt ihre eigene Kreativität neu und taucht in die faszinierende Welt der Schokoladenkunst ein. Während sie gemeinsam mit Luc an einzigartigen Rezepten arbeitet, wächst zwischen ihnen eine zarte Nähe – doch Ehrgeiz, Konkurrenzdruck und ungelöste Gefühle stellen ihre Verbindung auf die Probe. Können sie ihre Herzen öffnen, ohne ihre Träume zu verlieren?