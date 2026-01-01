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Lust auf unserer Haut

Lust auf unserer Haut

98 Min.Ab 16
Fabella98 Min.Ab 16
Fabella
Lust auf unserer Haut

Lust auf unserer Haut

Die Dermatologin Marie-Claire ist fasziniert von der gewagten These ihrer jungen Doktorandin: Sofia will beweisen, dass sich Hautzellen durch Sex verändern. Begeistert stellt Marie-Claire sich selbst als Probandin zur Verfügung. Unkompliziert und freimütig erlebt sie mit verschiedenen Männern erotische Abenteuer und beweist, dass Liebe und Lust nicht unbedingt voneinander abhängig sind. Das Experiment wird jedoch zur Nebensache, als ein Skandal, in den Marie-Claire und einer ihrer Lover verwickelt sind, das prekäre Gleichgewicht ihrer 'offenen' Ehe bedroht.

Produktion:
CA, 2018
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH