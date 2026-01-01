Männer
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Werbemanager Julius Armbrust genießt ein scheinbar perfektes Leben – bis er entdecken muss, dass seine Frau Paula ihn mit einem lässigen, langhaarigen Künstler betrügt. Der Schock sitzt tief, doch anstatt sich zurückzuziehen, entscheidet sich Julius für einen ebenso riskanten wie ausgeklügelten Gegenschlag. Unter falschem Namen zieht er als Untermieter bei seinem Rivalen Stefan ein – ausgerechnet bei dem Mann, der ihm Paula ausgespannt hat. Was als Rachefeldzug beginnt, entwickelt sich zu einer überraschend funktionierenden Wohngemeinschaft. Der ehrgeizige Yuppie und der entspannte Aussteiger könnten unterschiedlicher kaum sein, doch im Alltag kommen sie sich näher, diskutieren über Liebe, Erfolg und die richtigen Lebensentwürfe – und schließen wider Willen Freundschaft. Julius nutzt die Nähe, um Stefan gezielt zu „zivilisieren“ und aus dem unangepassten Künstler einen erfolgsorientierten Karrieretypen zu formen. Sein Ziel: Paula zurückzugewinnen. Doch der Plan gerät außer Kontrolle. Stefan verändert sich, Paula reagiert irritiert – und Julius verstrickt sich immer tiefer in ein Gefühlschaos aus Eifersucht, Selbstzweifeln und männlichem Ehrgeiz, das seine eigenen Überzeugungen zunehmend infrage stellt.