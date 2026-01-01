Magic Silver 2
Magic Silver 2
Hoch oben im Blauen Berg herrscht Königin Blaurose (Ane Viola Semb) über das Volk der Blauwichtel – Hüter uralter Magie und strenger Traditionen. Doch Blaurose sehnt sich nach mehr als Regeln und Abgeschiedenheit. Als eine drohende Gletscherschmelze das Tal und die Rotwichtel in Gefahr bringt, bricht sie ein uraltes Tabu: Sie verlässt den Berg. Gemeinsam mit Dreng (Johan Tinus Lindgren), dem König der Rotwichtel, begibt sie sich auf die Suche nach dem magischen Horn – einem legendären Artefakt, das die Macht besitzt, das Wetter zu beeinflussen. Doch das Horn ist nicht nur Hoffnung, sondern auch Fluch. Dunkle Kräfte erwachen, und die Welt droht aus dem Gleichgewicht zu geraten. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Blaurose beweisen, dass Mut und Freundschaft stärker sind als jede Prophezeiung – und dass wahre Magie dort beginnt, wo man bereit ist, alles zu riskieren.