Magie auf 4 Pfoten
Magie auf 4 Pfoten
Der junge Bobby Spade (Will Spencer), der nach dem Unfalltod seines Vaters unter Verlustängsten leidet, findet heraus, dass sein Therapiehund Ozzy schon über 600 Jahre alt ist, sprechen kann und einst einem mächtigen Zauberer gehörte. Um seine Ängste zu besiegen und seiner Mutter zu helfen, die seit dem Tod des Vaters darum kämpft, die Familie zu versorgen, begibt er sich zusammen mit Ozzy auf eine gefährliche Reise zurück in die Zeit. Dabei erlangt er fantastische Zauberkräfte und muss dem finsteren Zauberer Lord Gargheon (Sasha Malarevsky) entgegentreten, der dem Hund einen magischen Schlüssel zu einem Zauberbuch abnehmen will, das ihm unermessliche Macht verleihen würde. Wird es Bobby gelingen, mit Ozzys Hilfe das Schicksal seiner Famile entscheidend zu ändern