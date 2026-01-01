Manolete – Blut und Leidenschaft
88 Min.Ab 12
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Manolete – Blut und Leidenschaft
Manuel Rodriguez Sanchez, genannt “Manolete” ist der legendärste und tollkühnste Stierkämpfer Spaniens. Als Person des öffentlichen Lebens verliebt er sich ausgerechnet in die freizügige Schauspielerin Antoñita “Lupe” Sino. Manoletes Kampf um Lupes Liebe führt schnell zum Ziel, doch ihre Vergangenheit und ihre Weiblichkeit stellt ihn vor ganz neue Herausforderungen. Auf dem Zenit seines Erfolges als Stierkämpfer kommt es ständig zu Konflikten, da die heißblütige Lupe mehr fordert als ihr irgendein Mann geben kann…