Mary Higgins Clark: Die Wahrheit über Jenny Rand
91 Min.Ab 16
Lisa Monroe, Expertin für Spurensicherung, kehrt in ihren Heimatort Milford zurück und nimmt einen Job bei der örtlichen Polizei an. Zeitgleich taucht auch Jake Mitchell in Milford auf. Er hat soeben seine Haftstrafe für den Mord an Lisas bester Freundin abgesessen. Als nach und nach Zeugen des damaligen Prozesses ermordet werden, glaubt die Polizei an einen Rachefeldzug Mitchells. Dieser beteuert seinen Schuldlosigkeit. Fieberhaft sucht Lisa nach dem Mörder. Auch sie sagte als Zeugin vor Gericht aus.