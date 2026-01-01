Mean Girls
108 Min.Ab 6
108 Min.Ab 6
Mean Girls
Teenie-Komödie mit Angourie Rice in der Hauptrolle: Cady Heron, neu an der Schule, wird überraschend von den "Plastics" aufgenommen - einer elitären Mädchenclique unter Führung der intriganten Regina George. Doch als Cady sich in Reginas Ex verliebt, wird sie selbst zur Zielscheibe. Mit Hilfe ihrer Außenseiter-Freunde Janis und Damian schmiedet sie einen Plan, Regina zu stürzen. Kann Cady im gnadenlosen Highschool-Dschungel bestehen und dabei sie selbst bleiben?
Genre:Musikalische Komödie
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.