Mein erster Elektro Bagger! Ich hole meinen JCB E-Minibagger ab

12 Min.Ab 12
Bauforum2412 Min.Ab 12
Bauforum24
Ich hole meinen ersten vollelektrischen JCB Minibagger ab! Beim Besuch der JCB Deutschlandzentrale in Köln gibt's erst mal einen kleinen Überblick über die aktuelle Flotte an elektrischen JCB Baumaschinen. Bei mir Zuhause sind es dann doch noch ein paar mehr elektrische Helfer geworden. Was die elektrischen Baumaschinen schon können und wo die Grenzen sind werden wir für Euch rausfinden.

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Bauforum24