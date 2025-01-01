Mein Fake-Date 2 - Verkuppelt an Weihnachten
88 Min.Ab 0
Dieses Weihnachten will Tiffany ihrem langjährigen Schwarm Brett ihre Liebe gestehen. Doch der hat jetzt eine Freundin! Tiffany trifft Peter, dem ebenfalls das Herz gebrochen wurde. Die zwei geben vor, ein verliebtes Paar zu sein. So wollen sie ihre verlorenen Geliebten zurückgewinnen. Der Plan scheint perfekt aufzugehen. Denn Tiffany und Peter merken bald, was – oder wen - sie eigentlich wollen.