Mein Lover, sein Vater und ich!

Nicky Koch ist Mitte Vierzig, erfolgreiche Chefeinkäuferin bei einem angesagten Online-Shop und mit ihrem deutlich jüngeren Kollegen Sascha Brehmer liiert. Als sie sich über ihre Chefs hinwegsetzt, wird sie gefeuert. Ausgerechnet Sascha soll ihren Posten übernehmen. In dieser Krise kommt ihr die Einladung zum 25-jährigen Klassentreffen gerade recht. Dort trifft sie auf ihren alten Schwarm Axel Hartmann, der sich als Saschas Vater entpuppt.