Mein perfektes Weihnachten

90 Min.Ab 0
90 Min.Ab 0
Mein perfektes Weihnachten
Darcy ist nach vielen miesen Festen in der Kindheit zu einem pedantischen Weihnachtsfreak geworden. Kurz vor den Feiertagen ist sie regelmäßig mehr mit ihren komplizierten Planungen beschäftigt als mit dem Geist des Festes. Als Darcy sich auf magische Weise plötzlich in einem perfekten Weihnachtsdorf wiederfindet, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Doch das Paradies erweist sich auf Dauer eher als Belastung. Als sie auf Tom und Brandon trifft, muss sie sich zwischen dem perfekten Freund und ihrem Seelenverwandten entscheiden. Perfektion ist eben nicht alles!