Mein Vater der Diktator – Teil 1 – Pinochets Tochter
48 Min.Ab 0
Nach einem Militärputsch regierte General Augusto Pinochet Chile von 1973 bis 1990. In dieser Zeit wurden Oppositionelle zu Tausenden inhaftiert und gefoltert, viele verschwanden spurlos. Mehr als 3000 Regimegegner kamen ums Leben. Dennoch gilt Pinochet für viele Chilenen nach wie vor als weiser Staatsmann, der Chile zu einem der wirtschaftsstärksten Länder Südamerikas gemacht hat. Wir treffen seine Tochter Lucia in Santiago und sprechen mit ihr über Augusto Pinochet, dessen Vorgänger Allende und das vermeintliche Wohl des Landes, das Chile ihrer Meinung nach nur ihrem Vater zu verdanken hat.