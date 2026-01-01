Mein Vater der Diktator – Teil 4 – Görings Nichte
Mein Vater der Diktator – Teil 4 – Görings Nichte
Bettina und ihr Mann Adi laufen über einen Strand in Thailand. Niemand schenkt dem Paar viel Beachtung. Keiner weiß, dass Bettina die Großnichte von Hermann Göring ist – Hitlers rechter Hand, dem Chef der Luftwaffe. Bettina war 19 Jahre alt, als sie Deutschland verließ. Seitdem reist sie um die Welt auf der Suche nach Seelenfrieden. Dabei lernte sie auch Adi kennen. Gemeinsam stellen sie sich Bettinas schwierigem Erbe.