Meine Bilderbuch-Hochzeit
Meine Bilderbuch-Hochzeit
Die junge Fotografin Lindsey Morrison wartet trotz vieler Bemühungen schon lange auf ihren großen Durchbruch. Als sie von Josh Taylor-Hall, Sohn einer reichen New Yorker Familie, gebeten wird, die extravagante Hochzeit seiner Schwester zu fotografieren, scheint sich das Blatt zu wenden. Und das nicht nur beruflich, denn während der Vorbereitungen auf die Zeremonie kommen sich Lindsey und Josh näher. Doch bis zur Hochzeit muss die Fotografin einige Hürden überwinden: Josh Ex-Freundin taucht auf. Die manipulative Hochzeitsplanerin sabotiert Lindseys Arbeit und auch die übrigen Familienmitglieder bringen sie immer wieder in Schwierigkeiten. Am Ende muss sie sich die Frage stellen: Soll sie in ihr altes Leben zurückkehren oder ihren Gefühlen für Josh vertrauen?