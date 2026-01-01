Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meine kleine Bäckerei der Träume

Meine kleine Bäckerei der Träume

91 Min.Ab 0
Fabella91 Min.Ab 0
Fabella
Meine kleine Bäckerei der Träume

Meine kleine Bäckerei der Träume

Jessie Dale (Lindsey Gort) ist Bäckerin aus Leidenschaft. Bereits in dritter Generation führt sie ihre angesagte Konditorei 'Miriam's Sweet Treats' ganz in der Tradition ihrer Großmutter. Als eines Tages die erfolgreiche Designerin Suzanne Cooper (Julia Benson) im Laden steht und eine extravagante Torte für ihre bevorstehende Hochzeit in Auftrag gibt, tritt damit auch Suzannes unverschämt gut aussehender Bruder Aidan (Greyston Holt) in Jessies Leben und wirbelt es gehörig durcheinander. Der alleinerziehende Vater findet schnell seinen Weg in Jessies Herz und könnte derjenige sein, der ihrem Singledasein endlich ein Ende macht, aber dann tauchen dunkle Wolken am Horizont auf. Das Gebäude, in dem die Bäckerei seit 65 Jahren ihren Platz hat, soll an den meistbietenden Investor versteigert werden und der hat keinerlei Interesse an dem traditionsreichen Geschäft. Jessie kämpft um ihren Traum und macht ein Gegenangebot, doch hat Aidan hinter den Kulissen seine Finger im Spiel?

Produktion:
CA, 2020
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH