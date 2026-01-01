Melissa Huckaby: Ein Monster als Nachbarin
Melissa Huckaby: Ein Monster als Nachbarin
Die achtjährige Sandra Cantu spielt außerhalb ihres Wohnmobils in Tracy, Kalifornien, als sie sich plötzlich wie in Luft auflöst. Es ist eine der größten Suchaktionen in dieser Gegend, bis ein mysteriöser Zettel in der Nähe ihres Hauses gefunden wird. Das FBI und die örtlichen Behörden machen sich auf die Suche nach ihr und stellen fest, dass ihr Entführer gefährlich nahe an ihrem Wohnort lebt. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.