Mercenario - Der Gefürchtete
107 Min.Ab 16
Während ein mexikanischer Revolutionär als Rodeo-Clown in den USA untertaucht, erzählt der zynische polnische Söldner, der den idealistischen Bauern unterrichtete, wie er und eine engagierte Radikale um die Seele des Guerilla-Generals Paco kämpften, als die Mexikaner in den 1910er Jahren eine repressive Regierung und allmächtige Großgrundbesitzer abwarfen. Verfolgt von dem rachsüchtigen Curly, befreit Paco Dörfer, gerät aber in Versuchung durch die Schätze des sozialen Banditentums, in denen Kowalski schwelgt.