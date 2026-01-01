Michel Vaillant - Jeder Sieg hat seinen Preis
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Michel Vaillant - Jeder Sieg hat seinen Preis
Ein tödlicher Unfall, ein gnadenloses Rennen, ein Gegner ohne Skrupel. Als Michel Vaillant (Sagamore Stévenin) den mutmaßlichen Tod seines Freundes David verkraften muss, steht er beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans vor seiner größten Herausforderung: dem Team "Leader", angeführt von der eiskalten Ruth Wong (Lisa Barbuscia). Doch hinter dem Asphalt lauert Verrat. Ruth spielt ein gefährliches Spiel – und Michel muss nicht nur um den Sieg kämpfen, sondern um Gerechtigkeit. Was als Rennen beginnt, wird zum Kampf auf Leben und Tod.