Mission Isra 88 – Das Ende des Universums
115 Min.Ab 12
In den Weiten des Weltalls befindet sich die 'ISRA 88' auf einer wichtigen Mission. An Bord des Raumschiffs sind Lieutenant Colonel Harold Richards (Casper Van Dien) und der Mikrobiologe Abe Anderson (Sean Maher), deren Auftrag es ist, das Ende des Universums zu finden. Dreizehn Jahre befinden die beiden sich nun schon auf ihrer Reise durch die Dunkelheit. Während Abe seinen Frust über die aussichtslose Mission mit Alkohol betäubt, versucht Harold durch tägliches Fitnesstraining und größtes Pflichtbewusstsein, dem sinnlosen Alltag im All Struktur zu geben. Da entdeckt Lieutenant Richards, dass sein Kollege Anderson eine beängstigende Macht über ihn ausübt...