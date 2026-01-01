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Mit der Kamera an der Ostfront im Jahr 1944

Mit der Kamera an der Ostfront im Jahr 1944

57 Min.Ab 16
TemporaTV57 Min.Ab 16
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Mit der Kamera an der Ostfront im Jahr 1944

Mit der Kamera an der Ostfront im Jahr 1944

Der Film begleitet den 22-jährigen Kriegsberichterstatter Götz Hirt-Reger, der schon beim Angriff auf die Sowjetunion als Funker filmte. Nach einer Verletzung nahe Moskau kehrt er 1944 an die Ostfront zurück – diesmal im Auftrag der Deutschen Wochenschau. Was kaum jemand wusste: Hirt-Reger arbeitete mit zwei Kameras. Mit der offiziellen Kamera entstanden Propagandaaufnahmen, mit seiner privaten hielt er fest, was in der Wochenschau nicht gezeigt wurde: das unverstellte Leben deutscher Soldaten in einem blutigen Krieg. Die Dokumentation nutzt privates, ungeschöntes Archivmaterial in Farbe und Schwarz-Weiß, das nicht für Propagandazwecke gedreht wurde. So entsteht ein authentischer Blick „jenseits der offiziellen Wochenschau“, der die Realität des Kriegsalltags und den dramatischen Wendepunkt 1944 eindrucksvoll zeigt.

Genre:
Dokumentation, Geschichte
Produktion:
DE, 2012
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
TemporaTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH