Mit Liebe umgarnt
Mit Liebe umgarnt
Sophie Markham führt einen idyllischen Garnladen in einem kleinen neuseeländischen Städtchen, doch ihre Welt gerät ins Wanken, als ihr wichtigster Lieferant King Farms die Produktion einstellt. Entschlossen, ihren Laden zu retten, fasst sie einen mutigen Plan: Sie möchte die Spinnerei selbst übernehmen – trotz knapper Zeit, fehlendem Kapital und kaum vorhandenem Fachwissen. Unerwartet reist Samuel King, der charmante, aber festgefahrene Manager aus New York, an, um das Geschäftsmodell der Farm zu überprüfen. Während Sophie versucht, ihn von ihrem Vorhaben zu überzeugen, entdeckt Samuel die Schönheit des lokalen Handwerks und der Gemeinschaft. Zwischen beiden entwickelt sich eine zarte Anziehung, die ihre Pläne ebenso verkompliziert wie beflügelt. Gemeinsam stehen sie vor der Herausforderung, Tradition und Moderne zu vereinen – und finden dabei heraus, was Erfolg, Authentizität und Liebe wirklich bedeuten.