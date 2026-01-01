Moderne Landtechnik im Einsatz 6 - Fendt und Claas
Moderne Landtechnik im Einsatz 6 - Fendt und Claas
Moderne Landwirtschaft verlangt nach leistungsstarker Technik, zuverlässiger Organisation und erfahrenen Dienstleistern. Diese Dokumentation gewährt spannende Einblicke in die Arbeit eines erfolgreichen Lohnunternehmens und zeigt, wie professionelle Agrarwirtschaft heute funktioniert. Die ErntePlus GbR aus dem Landkreis Kaiserslautern setzt mit ihrem umfangreichen Maschinenpark neue Maßstäbe und bewirtschaftet jährlich rund 20.000 Hektar Fläche. Hochmoderne Traktoren von Fendt und leistungsstarke Erntemaschinen von Claas sorgen für Effizienz und Schlagkraft im täglichen Einsatz. Ob bei der Maisernte, der Silageproduktion oder bei Aussaat und Transport – die Maschinen werden unter realistischen Bedingungen gezeigt und beweisen ihre Vielseitigkeit. Eindrucksvolle Szenen vermitteln einen authentischen Eindruck vom Arbeitsalltag und zeigen die enge Verzahnung von Technik und Erfahrung. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig Zuverlässigkeit und Präzision in der modernen Landwirtschaft sind. Ein spannender Film über innovative Landtechnik, harte Arbeit und die Menschen hinter den Maschinen.