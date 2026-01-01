Mörder auf freiem Fuß: Spektakulärster Gefängnisausbruch in der Geschichte des FBI!
Mörder auf freiem Fuß: Spektakulärster Gefängnisausbruch in der Geschichte des FBI!
Am 4. Juli 1987 brechen sieben Häftlinge aus einem Hochsicherheitsgefängnis in New Mexico aus. Der gewagte Ausbruch wird von dem verurteilten Mörder William Wayne Gilbert inszeniert, der eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. In einer gefährlichen Verfolgungsjagd und einem Wettlauf mit der Zeit setzen Behörden und Wissenschaftler das Kriminallabor des FBI ein, um diese gefährlichen Verbrecher zu fassen. Doch können wirklich alle sieben dieser Straftäter gefasst werden, bevor sie unschuldige Menschen in Gefahr bringen? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.