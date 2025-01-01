Moon 44
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Moon 44
Das Jahr 2038: Die Rohstoffressourcen der Erde sind erschöpft, mächtige Konzerne kämpfen erbittert um die letzten Ressourcen im All. Auf dem fernen Bergbau-Planeten "Moon 44", zugleich eine Strafkolonie für Schwerverbrecher, gehen seltsame Dinge vor sich. Der Sicherheitsmann Felix Stone soll als Häftling getarnt mysteriöse Diebstähle aufklären und gerät in ein verbrecherisches Komplott, in das der skrupellose und habgierige Stationskommandant Lee verwickelt ist.