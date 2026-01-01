Mord aus Besessenheit: Der Fall Sheila Bellush
Mord aus Besessenheit: Der Fall Sheila Bellush
Eine junge Mutter von Fünflingen wird in ihrem Haus brutal ermordet, ihre kleinen Kinder sind die einzigen Zeugen. Das FBI erforscht ihre Vergangenheit, um herauszufinden, wer sie ermordet hat... aber es stellt fest, dass ihr Mörder sich unantastbar gemacht hat. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.