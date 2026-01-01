Mord ist ihr Hobby: Eine zum Sterben schöne Geschichte
85 Min.Ab 12
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Mord ist ihr Hobby: Eine zum Sterben schöne Geschichte
Die Krimiautorin Jessica Fletcher nimmt an einem Kongress teil, bei dem zahlreiche schillernde Persönlichkeiten anwesend sind. Unter ihnen befindet sich auch ihr Schriftstellerkollege Yuri Malenkovich, ein ehemaliger KGB-Chef, der ein brisantes Enthüllungsbuch über seine Erfahrungen in der Geheimorganisation verfasst hat. Als Yuri jedoch ermordet aufgefunden und sein Manuskript als gestohlen gemeldet wird, hilft Jessica den Beamten, Licht ins Dunkel zu bringen.