Moulin Rouge
123 Min.Ab 12
123 Min.Ab 12
Moulin Rouge
Eine Musical-Romanze mit der Oscar-Gewinnerin Nicole Kidman in der Hauptrolle: Ein junger englischer Schriftsteller kommt im Jahr 1899 nach Paris und wird von der geheimnisvollen Welt des Pariser Nachtclubs "Moulin Rouge" in den Bann gezogen. Dort trifft er die gefeierte Sängerin des Etablissements, Satine, und zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Romanze. Doch ein mächtiger Geldgeber beansprucht die begehrte Kurtisane für sich allein.