Mulan - Legende einer Kriegerin
115 Min.Ab 12
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Mulan - Legende einer Kriegerin
Als der Kaiser alle Männer Nordchinas aufruft, sich dem Kampf gegen einfallende Barbaren zu stellen, hat das junge Mädchen Mulan Angst um die Gesundheit ihres Vaters. Um ihn zu schützen, verkleidet sie sich als Mann und tritt an seiner Stelle in die Armee ein. Im Kampf zeigt sich ihr großes Talent und außergewöhnlicher Mut. Unter der ständigen Gefahr entdeckt zu werden, wirs sie zur Anführerin, die alles opfern muss, um ihre Nation zu verteidigen und ihre Familie zu ehren.