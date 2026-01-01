My little Pony
My little Pony
Donnergrollen über Equestria! Prinzessin Twilight Sparkle (deutsch gesprochen von Julia Meynen, gesungen von Saskia Tanfal) steckt mitten in den Vorbereitungen für das große Freundschaftsfestival, als der mächtige Sturmkönig (Gerald Schaale) und seine Kommandantin Tempest Shadow (Maite Kelly) mit einem gemeinen Plan in Ponyville einfallen. Tempest war einst selbst Bewohnerin von Equestria, doch als Kind verlor sie ihr magisches Horn und damit auch den Glauben an die Macht der Freundschaft. Um ihre Zauberkraft zurückzugewinnen, kämpft sie jetzt an der Seite des furchteinflößenden Sturmkönig, der den Prinzessinnen von Ponyville all ihre magischen Fähigkeiten rauben will. Aber so einfach geben Twilight und ihre fünf besten Freundinnen nicht auf. Sie ergreifen die Flucht, um Hilfe zu holen. Mit Tempest immer dicht auf den Fersen, schlagen sie sich mit einem zwielichtigen Kater namens Capper (Gil Ofarim) herum, fliegen mit dem Luftschiff von Kapitän Celaenos (Anne Wünsche) schrägen Vögeln und landen schließlich im glitzernden Unterwasserkönigreich Seaquestria. Werden die Ponys dort Verbündete für den Kampf um ihr Zuhause finden?