87 Min.Ab 0
My One True Love - Auf der Suche nach Mr. Wrong
Auf einem Jahrmarkt trifft Ali auf eine Hellseherin, die ihr erstaunliche Dinge voraussagt. So soll nicht nur ein Jobwechsel bevorstehen, sondern auch der Umzug in eine neue Wohnung. Doch das ist noch nicht alles: Ali soll sich angeblich in einen Mann namens "John" verlieben. Als sich die ersten beiden Prophezeiungen bewahrheiten, sind ihre Freundinnen fest entschlossen, Ali mit allen Männern bekannt zu machen, die "John" heißen. Doch wird diese Idee tatsächlich Früchte tragen?