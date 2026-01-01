Mythos enthüllt? - Die Suche nach dem Heiligen Gral | Doku
Der Heilige Gral ist eines der berühmtesten religiösen Relikte aller Zeiten. Unzählige Menschen haben die ganze Welt abgesucht, um den Becher zu finden, den Jesus beim letzten Abendmahl benutzte, aber alle kamen mit leeren Händen zurück. Jetzt glaubt ein Mann, die Antwort gefunden zu haben. Nachdem er viele Jahre zu diesem Thema recherchiert hat, glaubt er, eine Verbindung zwischen dem Gral und einem geheimnisvollen Ritterorden gefunden zu haben, der gleichzeitig mit den ursprünglichen Geschichten über das Relikt bekannt wurde. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Diese Dokumentationsreihe geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.