Nereus - Geh' nicht ins Wasser
Mit einem Urlaubstrip nach Miami, wo sie ihren Jugendfreund Will und seine Freundin Lindsay besuchen möchte, will die junge Sara eine Woche Spaß und Erholung finden. Um Sara, die seit dem Tod ihrer Eltern sehr scheu geworden ist, etwas aufzumuntern, beschließt Will eine Grillparty mit den befreundeten Bewohnern des Wohnkomplexes zu veranstalten. Bei der Party lernt sie Zack, ein professionelles Model, Kate, eine Krankenschwester und Alex kennen. Alex verhält sich sehr merkwürdig und warnt Sara eindringlich davor in die Nähe des Pools zu gehen. Er rät ihr, schnellstmöglich, den Gebäudekomplex wieder zu verlassen. Sara misst den Worten zunächst keine Bedeutung bei, doch ohne, dass sie weiß, wie sie dorthin gekommen ist, findet sie sich mitten in der Nacht am Grund des Pools wieder und wird von einer unbekannten Macht unter Wasser gedrückt. Nur durch Glück schafft sie es, nicht zu ertrinken. Jeder Versuch das Gebäude zu verlassen scheint aussichtslos und schnell wird klar, dass sie unbedingt vermeiden muss, mit Wasser in Berührung zu kommen...