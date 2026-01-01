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Neue Länder - Alte Heimat

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Neue Länder - Alte Heimat

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Diese Reisedokumentation führt Sie durch die schönsten Regionen Sachsens, Mecklenburg-Vorpommerns und der Insel Rügen. Die Aufnahmen wurden kurz nach der Wende gedreht und halten einen Zeitabschnitt lebendig, in dem das Leben in der ehemaligen DDR und der Lebensstil des Westens aufeinander trafen. Die Reise zeigt das Leipziger Völkerschlachtdenkmal, die Kreidefelsen auf Rügen, Dresden und viele andere bekannte und unbekannte Sehenswürdigkeiten in Deutschlands Osten.

Produktion:
DE, 1991
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
TemporaTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH