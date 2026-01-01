New Life
85 Min.Ab 16
New Life
Jessica ist die Flucht aus einem geheimen US-Gefängnis gelungen. Jetzt versucht sie verzweifelt, die kanadische Grenze zu erreichen, um ein neues Leben zu beginnen. Dicht auf ihren Fersen ist Elsa Grey, eine der profiliertesten Agentinnen des Landes. Ihre Ermittlungen werden jedoch durch eine lebensbedrohliche Diagnose erschwert. Als die Verfolgungsjagd die Berge des pazifischen Nordwestens erreicht, steigt die Zahl der Opfer immer schneller. Die Zeit rennt, und nicht alle Informationen, die Elsa vom Führungsstab erhält, scheinen der Wahrheit zu entsprechen. Warum wurde ausgerechnet sie für diese heikle Mission auserkoren, und wer sind die eigentlichen Auftraggeber?