New York Mom
New York Mom
Elizas Leben in New York ist alles andere als glamourös. Einst galt sie als vielversprechende Schriftstellerin, heute kämpft sie als alleinerziehende Mutter zweier Kinder mit den Herausforderungen des Großstadtalltags. Zwischen Kinderbetreuung, chaotischen Nachbarn und endlosen Verpflichtungen bleibt kaum Zeit für ihre eigenen Träume. Doch ausgerechnet an einem einzigen Tag spitzt sich alles zu: Eliza muss nicht nur den Kindergeburtstag ihrer Tochter organisieren, sondern gleichzeitig eine entscheidende Abhandlung für einen Autorenwettbewerb fertigstellen – ihre vielleicht letzte Chance auf eine berufliche Zukunft. Während sie versucht, den Überblick zu behalten, sorgen ein hartnäckiger Verehrer, die Probleme ihrer besten Freundin und zahlreiche unerwartete Zwischenfälle für zusätzliches Chaos. Inmitten dieses turbulenten Alltags wird Eliza gezwungen, Prioritäten zu setzen und sich selbst neu zu entdecken. Eine humorvolle und zugleich ehrliche Geschichte über das Leben als Mutter, unerfüllte Träume und die Frage, wie man im Durcheinander des Alltags den eigenen Weg findet.