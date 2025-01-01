Noch eine tierische Bescherung
89 Min.Ab 0
Weihnachten steht vor der Tür - da erkennt die charmante, unabhängige Heather (Shantel VanSanten aus 'Final Destination 4'), dass sie sich mit Roger, ihrem Verlobten, den Falschen ausgesucht hat. Auch Bobby (Rob Mayes aus 'John Dies at the End'), ein Jugendfreund aus alten Zeiten, hatte bisher kein glückliches Händchen bei der Wahl seiner Partnerinnen. Bei den Proben zu einer Aufführung von 'A Christmas Carol' begegnen sich Heather und Bobby, doch die Vergangenheit steht wie eine Barriere zwischen den beiden. Wären da nicht zwei niedliche Welpen und die aufgeweckte Nichte von Bobby, die versuchen, dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen.