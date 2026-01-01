Northpole: Weihnachten steht vor der Tür
87 Min.Ab 0
87 Min.Ab 0
Northpole: Weihnachten steht vor der Tür
Als Mackenzie ein altes Hotel in Vermont erbt, plant sie, es zu verkaufen – doch sie ahnt nicht, dass es ein magischer Ort ist, der Santa Claus’ Schlitten mit Energie versorgt. Die Elfe Clementine wird vom Nordpol entsandt, um Mackenzie zu helfen, die wahre Bedeutung von Weihnachten wiederzuentdecken und das Hotel zu retten. Mit Hilfe von zauberhaften Helfern, geheimnisvollen Bewohnern und einer Prise Magie beginnt Mackenzie, sich zu erinnern: an Kindheitsträume, verlorene Wärme und die Kraft der Gemeinschaft. Während das Hotel in neuem Glanz erstrahlt, erwacht auch ihr Herz – nicht nur für das Fest, sondern auch für den charmanten Handwerker Ian.