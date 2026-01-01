Numb - Leicht daneben
Numb - Leicht daneben
Hudson Milbank ist Drehbuchautor in Hollywood – erfolgreich, aber innerlich leer. Nach einem missglückten Joint fühlt er sich plötzlich wie in Watte gepackt: emotionslos, abgekapselt, als hätte sein Gehirn den Dienst quittiert. Diagnose? Unklar. Hudson irrt durch Therapien, Medikamente und spirituelle Sitzungen, doch nichts hilft. Während seine Umwelt ihn für neurotisch hält, versinkt er in einer lähmenden Leere. Gerade als er ernsthaft über Selbstmord nachdenkt, trifft er Sara – klug, schön und mit einer Vorliebe für seelische Wracks. Sie sieht in Hudson nicht nur das Chaos, sondern auch das Potenzial. Zwischen Panikattacken, Psychologen und peinlichen Dates entwickelt sich eine zarte, schräge Romanze, die Hudsons Welt auf den Kopf stellt. Doch kann Liebe wirklich heilen, was die Medizin nicht versteht? Oder ist Sara nur ein weiterer schöner Irrtum in Hudsons emotionalem Nebel?