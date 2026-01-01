Obsession - Liebe ist ein gefährliches Spiel
Obsession - Liebe ist ein gefährliches Spiel
Auf der Suche nach Arbeit wandert Sonny (Mekhi Phifer) von Stadt zu Stadt und versucht, seine dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Eines Nachts stolpert er auf dunkler Straße in einen Raubüberfall und rettet den alten Farmer George (Brad Dourif) aus übler Lage, worauf ihm jener die Chance für einen Neuanfang bietet. Als Mechaniker beginnt Sonny auf Georges Hof zu arbeiten und unterstützt ihn bei der Verwirklichung seines großen Traums, das Farmgelände in eine lukrative Rennstrecke zu verwandeln. Als Sonny sich jedoch rettungslos in Georges junge Ehefrau Larissa (Elika Portnoy) verliebt, nehmen die Dinge eine dramatische Wende. Larissa hegt nämlich ganz andere Pläne, und Sonny, der ihrem erotischen Reiz schon bald voll und ganz verfallen ist, lässt sich auf einen teuflischen Pakt ein...