Ode to Joy
Ode to Joy
Charlie, Brooklyn‑Bibliothekar mit einem Hang zu stillen Regalen und stabilen Routinen, hat ein etwas… unpraktisches Problem: Kataplexie. Sprich, jedes Mal wenn er zu viel Freude spürt, klappt er buchstäblich zusammen. Für ein Liebesleben ist das ungefähr so hilfreich wie ein Feueralarm beim Candle‑Light‑Dinner. Also hat Charlie beschlossen, emotional im Energiesparmodus zu leben: keine Hochzeiten, keine Babys, keine niedlichen Welpen – und absolut keine romantischen Verwicklungen. Doch dann taucht Francesca auf. Spontan, charmant, voller Leben – genau die Art Frau, die Charlies Herz höher schlagen lässt… was er sich eigentlich nicht leisten kann. Trotz aller Vorsicht bringt sie seine sorgfältig aufgebauten Schutzwälle ins Wanken. Plötzlich steht Charlie vor der vielleicht größten Entscheidung seines Lebens: Soll er weiter ein sicher emotionsreduziertes Dasein führen? Oder wagt er sich – Risiko, Ohnmacht und Chaos inklusive – an das Abenteuer Liebe?