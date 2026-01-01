Offseason - Insel des Grauens
84 Min.Ab 16
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Offseason - Insel des Grauens
Marie Aldrich (Jocelin Donahue aus 'The House of the Devil') erhält eine mysteriöse Nachricht, dass das Grab ihrer Mutter auf der entlegenen 'Lone Palm Island' verwüstet worden ist. Mit ihrem Freund George Darrow (Joe Swanberg aus 'You're Next') kommt sie gerade auf der nebelverhangenen Insel an, bevor die einzige Brücke bis zur nächsten Feriensaison geschlossen wird. Schnell dämmert es Marie, dass an dem einsamen Ort und seinen feindseligen Bewohnern etwas faul ist. Sie findet sich in einem Albtraum wieder, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint...