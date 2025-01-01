One Last Dance
97 Min.Ab 6
97 Min.Ab 6
One Last Dance
Als der geniale Tanzchoreograph Alex McGrath plötzlich verstirbt, kehren seine ehemaligen Schüler Travis McPhearson, Chrissa Lindh und Max Delgado an seine Tanzschule zurück, um zu seinem Gedenken eine Performance aufzuführen. Doch das ist keine leichte Sache, denn genau an dieser Choreographie zerbrach einst die Liebe zwischen Travis und Chrissa und letztlich alle drei Karrieren. Ein aufreibender Strudel der Leidenschaften entbrennt zwischen den Tänzern.